İki işçinin iskelede ölüm kalım mücadelesi

Antalya’da 10 katlı bir binanın dış cephesini boyayan iki inşaat işçisi, halatın kopması sonucu iskelede mahsur kaldı. 28 yaşındaki Ayhan Yertürk, yaklaşık 20 metrelik yükseklikteki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla kaydetti. Çevredeki vatandaşların duyarsız davrandığını öne süren Yertürk ‘‘Yardıma ihtiyacımız var mı, yok mu diye kimse sormadı. İtfaiye, ambulansı ben aradım, sağ olsunlar gelip bizi kurtardılar’’ dedi.
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