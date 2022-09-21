İki kardeş tartıştıkları kişiye tüfekle böyle saldırdı
Burdur’da restoranda başlayan tartışma tüfekli kavgaya dönüştü. İddiaya göre E.S., eski kız arkadaşı nedeniyle husumetli olduğu bir kişinin çalıştığı restorana geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce E.S.’nin yardım istediği abisi restorana tüfekle gelerek havaya ateş açtı. İki kardeş daha sonra husumetli oldukları kişiyi tekme ve tüfekle dövdü. Olayın ardından kaçan iki kardeş ve 2 arkadaşları yakalanarak gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.