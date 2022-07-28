İki kardeş trafikte pompalı tüfekle ateş açtı

Ankara Etimesgut’ta markete ekmek getiren fırıncıyla park yüzünden kavga eden iki kardeş, pompalı tüfek ve silahla ateş açtı. Olay yerine gelen trafik ekibi tarafından gözaltına alınan iki kardeşin alkollü olduğu belirlendi.
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Anadolu Ajansı - DHA 28.07.2022 - 14:55| Son Güncelleme : 28.07.2022 - 15:07
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