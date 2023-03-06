İki kardeşten depremzede aileye duygusal not: Sizi çok seviyoruz
Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Berra ve Hüseyin Susam kardeşler, depremzede bir aileye mont ve biriktirdikleri harçlıklarını gönderdi. Montun cebinden çıkan ''Sizi çok seviyoruz'' notunu okuyunca duygusal anlar yaşayan Kahramanmaraşlı depremzede Fatma Kala, ''Çok teşekkür ediyorum, bu koca yürekli insanlara. Bu parayı hayatım boyunca saklayacağım. Buraya gelme imkanları olursa oğlumla tanışır, kardeş olurlar'' dedi.
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