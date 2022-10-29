İki kez esir düştü ama mücadeleyi bırakmadı

Bağımsızlığın kazanılmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında on binlerce kahramanın emeği var. Hüseyin Hüsnü Aydemir de onlardan biri. Filmlere konu olabilecek bir hayat yaşadı. 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslar’a esir düştü. Binlerce kilometre uzağa, Sibirya'ya götürüldü. Trenlerin altında saklanarak, firar etmeyi başardı ve 4 yıllık esaretin ardından Anadolu’ya gelip, Milli Mücadele’ye katıldı. (Haber: Yağız Şenkal Kamera:Alihan Sönmez-Cumhur Çatkaya)
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