İki kez esir düştü ama mücadeleyi bırakmadı: Hüseyin Hüsnü Aydemir'in öyküsü
30 Ağustos zaferinde onbinlerce kahramanın emeği var. Hüseyin Hüsnü Aydemir de onlardan biri. Filmlere konu olabilecek bir hayat yaşadı. 1. Dünya Harbi'nde iki kez esir düştü. Binlerce kilometre uzağa, Sibirya'ya götürüldü. Trenlerin altında saklanarak, firar etmeyi başardı. Ve 4 yıllık esaretin ardından Anadolu'ya gelip, Milli Mücadele'ye katıldı. (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Alihan Sönmez-Cumhur Çatkaya)
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