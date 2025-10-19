İki kişiyi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı: Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Edremit'te dün gece dehşet anları yaşanmasına neden olan saldırgan bir cezaevi firarisi çıktı. Uzman çavuş Kemal Ekri'yi şehit edip, bir kişiyi öldürdükten sonra yedi kişiyi de yaralayan saldırganın Mustafa Emlik adında bir cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Saldırgan Mustafa Emlik'in Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde gasbettiği otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştığı, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya'yı da yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
- Etiketler :
- Balıkesir Edremit
- Silahlı Saldırı
- Cinayet