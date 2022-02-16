İki lise öğrencisi kavga etti, arkadaşları da izledi

Antalya’da iki lise öğrencisi tekme-tokat kavga etti, çevreye toplanan arkadaşları da ayırmak yerine tezahürat yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerden biri diğerini kucaklayıp yere çarparken arkadaşlarının ‘‘Efe, vur, el ense’’ diye bağırdığı duyuluyor. O sırada kavgayı izleyenlerin arasındaki bir başka genç de ortaya alınıp dakikalarca tekmelendi. Olay yerine polisin gelmesiyle gençler dağıldı.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 16:46 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 17:01

TÜRKİYE HABERLERİ