İki lise öğrencisi kavga etti, arkadaşları da izledi
Antalya’da iki lise öğrencisi tekme-tokat kavga etti, çevreye toplanan arkadaşları da ayırmak yerine tezahürat yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerden biri diğerini kucaklayıp yere çarparken arkadaşlarının ‘‘Efe, vur, el ense’’ diye bağırdığı duyuluyor. O sırada kavgayı izleyenlerin arasındaki bir başka genç de ortaya alınıp dakikalarca tekmelendi. Olay yerine polisin gelmesiyle gençler dağıldı.
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