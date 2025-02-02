İki minibüs şoförü yarıştı; hamile yolcu "stres yüzünden doğuracağım" diyerek indi
İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi.
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