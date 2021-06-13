İki öğretmen yaya geçidinde hayatını kaybetti

Mardin’de öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçiyordu. Ancak o sırada hızla gelen bir araç, öğretmenlere çarptı. 27 yaşındaki Büşra Yıldız ve 28 yaşındaki Suzan Basın hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

NTV 13.06.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 17:09

DİĞER VİDEOLAR