İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı: 6 kişi gözaltında
Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek, sitenin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki çocuğa saldırdı. Komşuların kurtardığı çocuk, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Doktorlar Asiye Ateş’in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Polis, köpeklerin sahibi olduğu belirlenen 5 kişi ile sitenin güvenlik görevlisini gözaltına aldı.
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