İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı: 6 kişi gözaltında

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek, sitenin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki çocuğa saldırdı. Komşuların kurtardığı çocuk, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Doktorlar Asiye Ateş’in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Polis, köpeklerin sahibi olduğu belirlenen 5 kişi ile sitenin güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

Haberler - NTV 23.12.2021 - 12:41 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 16:11

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