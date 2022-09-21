İki saat boyunca dükkanın her yerini temizledi

Denizli’de bir kuaför dükkanına giren hırsız, elindeki bezle her yeri tertemiz yaptı. Dükkanda kaldığı iki saat boyunca dokunduğu her yeri silen ‘titiz’ hırsız, dükkan sahibini epey şaşırttı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Duygu Şimşek ‘‘Hiçbir yerde iz bırakmamış. Etrafı o kadar güzelce silmiş ki bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmadı’’ dedi.

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