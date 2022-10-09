İki sürücünün tekmeli yumruklu kavgasına polis müdahalesi

İstanbul Kartal’da kaza yapan iki aracın sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Sahil Yolu’nda meydana gelen kazanın ardından tartışmaya başlayan iki sürücü kısa süre sonra birbirlerine girdi. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran sürücüleri polisler güçlükle ayırdı.

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