İki sürücünün trafik tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında henüz bilinmyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Tolga T. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparkan, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.