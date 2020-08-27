İki yaşındaki çocuk emlakçının üzerine böyle düştü

Gaziantep'te 2 yaşındaki bir çocuk 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, ofisinin önündeki sandalyede oturan emlakçının üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan emlakçı da sandalyeyle birlikte yere devrildi. Çocuk ve emlakçı olayda hafif yaralandı.

DHA 27.08.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 17:08

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