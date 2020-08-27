İki yaşındaki çocuk emlakçının üzerine böyle düştü
Gaziantep'te 2 yaşındaki bir çocuk 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, ofisinin önündeki sandalyede oturan emlakçının üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan emlakçı da sandalyeyle birlikte yere devrildi. Çocuk ve emlakçı olayda hafif yaralandı.
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DHA 27.08.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 17:08
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