İki yaşındaki torununu balkondan itti
Ordu'nun Korgan ilçesindeki evinin balkonunda, 2 yaşındaki torunu Hanife Çokyaşar'ı iterek aşağı düşüren üvey babaanne Şerefe Çokyaşar (35) tutuklandı.
Olay, 6 Eylül'de, saat 16.00 sıralarında, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Üvey babaanne Şerefe Çokyaşar, Hanife Çokyaşar'ı evin balkonundan aşağı itti. Çocuğun ağlama seslerini duyan anne Zeynep Çokyaşar, dışarı çıktı ve bebeği yerde görünce 112'ye haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen anne Zeynep Çokyaşar, çocuğunun kayınvalidesi Şerefe Çokyaşar tarafından itildiğini gördü. Ailenin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şerefe Çokyaşar’ı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın ardından üvey babaanne, 7 Eylül'de çıkarıldığı mahkemede 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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