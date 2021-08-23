İki yaşlı adamın kavgası görenleri şaşırttı

İstanbul Ümraniye’de iki yaşlı adamın sokak ortasındaki kavgası görenleri şaşırttı. Neden kavga ettikleri bilinmeyen yaşlılar, birbirlerine tekme ve yumruk atmaya çalıştı. Kaldırımda, hemen yanlarındaki bir kişi de onları ayırmak yerine izlemeyi tercih etti. Kavgayı görüp koşanlar ve otomobilden inen bir adam, yaşlıları ayırdı.
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ntv.com.tr 23.08.2021 - 16:00| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 16:09
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