İkinci kazayı tesadüfen çekti

Gaziantep’te zincirleme trafik kazasına karışan araçları telefon kamerasıyla çeken bir vatandaş o esnada yolda yaşanan ikinci trafik kazasını tesadüfen görüntüledi. Buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak kaymaya başlayan araçlar kaza yapan otomobillerle çarpıştı. Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar büyük hasar aldı. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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