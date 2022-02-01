İkinci kazayı tesadüfen çekti

Gaziantep’te zincirleme trafik kazasına karışan araçları telefon kamerasıyla çeken bir vatandaş o esnada yolda yaşanan ikinci trafik kazasını tesadüfen görüntüledi. Buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak kaymaya başlayan araçlar kaza yapan otomobillerle çarpıştı. Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar büyük hasar aldı. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haberler - NTV 01.02.2022 - 17:12 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 17:23

TÜRKİYE HABERLERİ