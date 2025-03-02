İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsultanda 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada yolcu servisinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Sürücünün tutuklandığı olayda, kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.
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