İkinci tur seçim NTV ve Star TV'de

Seçmen oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçecek. Sonuçlar NTV-Star TV ortak yayınından takip edilebilecek. Seçim özel yayını yarın saat 16.00'da başlayacak. Sonuçlar, seçim yasakları kalktığı an itibariyle ntv.com.tr adresinden de takip edilebilecek.

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