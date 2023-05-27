İkinci tur seçimi NTV ve Star TV ortak yayınında

Seçmen oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçecek. Sonuçlar NTV-STAR ortak yayınından an be an takip edilebilecek. Liderlerin parti genel merkezlerindeki açıklamalarını, kritik illerdeki son durumu, sahadaki NTV ve STAR TV muhabirleri aktaracak. Seçim özel yayını yarın saat 16.00'da başlayacak. Sonuçlar, seçim yasakları kalktığı an itibariyle ntv.com.tr adresinden de takip edilebilecek.
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