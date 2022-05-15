İkiz kardeşlere sokak ortasında sopalı saldırı

İstanbul kağıthane’de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla dövüldü. İki amcaları tarafından devamlı dövülüp tehdit edildiklerini anlatan 17 yaşındaki Emirhan K. ‘‘Babamın uzaklaştırma kararı var. Annemizin yanında durduğumuz için oluyor. Şikayet ederseniz annenizin cesedi çıkar diye tehdit ediyorlar’’ dedi. Korkudan okula bile gidemediklerini söyleyen Bedirhan K. ‘‘Bizi dövmeye değil öldürmeye çalışıyorlar. Annemin de can güvenliği’’ dedi. Amcalarından şikayetçi olan iki kardeş koruma talebinde bulundu.

Haberler - DHA 15.05.2022 - 12:58 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 13:09

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