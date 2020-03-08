İkiz kardeşlerin hayali gerçek oldu

Karabük'te çocukluklarından beri hayvan yetiştirmek isteyen ikiz kardeşlerin hayali gerçek oldu. Komşularından satın aldıkları 6 kuzu ile hayvancılığa başlayan kardeşler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi" ile hayvan sayısını artırdı. Şimdi küçükbaş hayvanlarını babalarının köyünde besliyorlar.

NTV 08.03.2020 - 14:27 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 15:07

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