İl il korona verileri: Vefat oranı en yüksek Gümüşhane, en düşük Kilis'te
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında virüsle mücadelenin sonuçlarını açıkladı. Vaka sayısına göre, ölüm oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane. Bazı illerde de yeni vaka sayısında artış yaşanıyor. İşte ayrıntılar...
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NTV 18.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:30
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