İlber Ortaylı'dan Çanakkale Deniz Zaferi'nin öyküsü...

105 yıl önce bugün tarihin gördüğü en büyük donanma Gelibolu ve Anadolu'daki Türk mevzilerine saldırdı. Önde Fransız, arkada ise İngiliz gemileri yavaş yavaş Çanakkale Boğazı'na girdi. Kendilerinden emindiler, çünkü mayınları temizlemişlerdi. Ancak Nusret mayın gemisi ve Türk topçusu beklemedikleri çok acı bir yenilgiyi tattıracaktı. Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı anlatıyor.

NTV 18.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 09:35

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