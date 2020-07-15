İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe gecesine dair bir video yayımladı. Altun, paylaşımında bu görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz vurgusunu yaparak, ''Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!'' ifadelerini kullandı.
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ntv.com.tr 15.07.2020 - 17:13| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 17:26
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