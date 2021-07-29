İlim Yayma Ödülleri'ne doğru

Bilimsel çalışmaları teşvik amacıyla İlim Yayma Cemiyeti tarafından verilen "İlim Yayma Ödülleri" için başvurular 31 Temmuz'da sona erecek. Ödüller üç kategoride verilecek. Büyük ödül aday gösterme yöntemiyle verilecek. Bu ödülün miktarı ise 600 bin lira olacak.
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NTV 29.07.2021 - 17:26| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 17:51
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