İnek, yavrusunu taşıyan aracın önünü kesti

Amasya’da doğum yapan inek, yavrusunu köydeki ahıra götürmeye çalışan sahiplerinin aracının önünü kesti. İlk defa böyle bir olaya tanık olunca cep telefonuyla görüntüleri kaydetmeye başlayan Serkan Karakuş ‘‘Evlat sevgisi böyle bir şey işte. Hayvanlar aleminde bile evladın değerine bak. Çirkin gel kızım gel, yala çocuğunu’’ diyerek bir süre bekledi. İneklerin uzun süre aracı takip etmesine şaşıran Karakuş giderken ‘‘Oğlum yavaş gitsene, lohusa hayvanı koşturmasana’’ diyerek oğlunu uyarmayı da ihmal etmedi.
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ntv.com.tr 02.06.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 11:44
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