İlk hafta sonunda kötü sınav

İstanbul'da boğaz hattı kalabalıktı. Belgrad ormanlarına gidenler spor ve piknik yaptı. Plajlar da doluydu ancak fiziki mesafe kuralına çok da uyulmadı. Haber: KORHAN VAROL-PINAR İLİK ÜÇER Kamera: ALİHAN SÖNMEZ-KENANA KIZILAĞAÇ

NTV Haber 08.06.2020 - 03:17 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 03:36

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