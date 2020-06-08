İlk hafta sonunda kötü sınav

İstanbul'da boğaz hattı kalabalıktı. Belgrad ormanlarına gidenler spor ve piknik yaptı. Plajlar da doluydu ancak fiziki mesafe kuralına çok da uyulmadı. Haber: KORHAN VAROL-PINAR İLİK ÜÇER Kamera: ALİHAN SÖNMEZ-KENANA KIZILAĞAÇ
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NTV Haber 08.06.2020 - 03:17| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 03:36
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