İlk iş gününde cep telefonu çaldı (O anlar kamerada)
İstanbul Avcılar'da bir telefon bayisinde işe başlayan genç, çalıştığı yerden cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. B.Ç.'nin telefonu çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir telefon bayisini işleten Erdal Tambahçeci, 6 aydan bu yana birkaç cihaz getirerek satan ve çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirten B.Ç.'yi işe almaya karar verdi. Berkay Ç. işe başladığı gün, cep telefonu mağazasından cep telefonu çaldı.
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