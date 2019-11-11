İlk kadın maratoncu Kathrine Switzer NTV'ye konuştu: Kadınlar her yerde hakları için mücadele ediyor
1967'de kadınların maraton koşmasına izin verilmezken, Amerikalı bir kadın Boston'daki koşuya katıldı. Saldırıya uğradı. Ama tüm bunlara rağmen yarışı bırakmadı. O anlar çok tartışıldı. Birkaç yıl sonra da kadınların maraton koşmasına resmi izin çıktı. Fotoğrafın kahramanı ve 72 yaşında olan Kathrine Switzer, bir konferans için İstanbul'a geldi ve NTV'den Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. (Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)
11.11.2019 - 10:56| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 11:01
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