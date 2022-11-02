İlk kez bir Türk fotoğrafçı, ABD uçağını görevde fotoğrafladı
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası NATO ülkeleri Avrupa sınır hattında teyakkuzda... Kısa süre önce Türk F-16’ların katıldığı hava polisliği devriyesine bu kez, ABD Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturan 5. nesil savaş uçağı F-22’ler dahil oldu. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, bu anları 10 bin feet yüksekte ölümsüzleştiren havacılık fotoğrafçısı Cem Doğut’la konuştu.
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