İlk kez virüsten iyileşen sayısı yeni vakadan fazla
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesine ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk kez bir günde iyileşen kişi sayısı, yeni vaka sayısının üstünde. Ancak, virüs nedeniyle 109 kişi daha hayatını kaybetti.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.04.2020 - 10:06| Son Güncelleme : 25.04.2020 - 11:03
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.