İlk kez virüsten iyileşen sayısı yeni vakadan fazla

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesine ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk kez bir günde iyileşen kişi sayısı, yeni vaka sayısının üstünde. Ancak, virüs nedeniyle 109 kişi daha hayatını kaybetti.

NTV 25.04.2020 - 10:06 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 11:03

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