İlk oylar bugün sandıkta: Yurt dışında oy verme işlemi başladı
Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kuruldu. Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, sandıkların kurulduğu noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'ndan son durumu aktardı.
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