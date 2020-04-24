İlk sahura kalkıldı

Ramazan'a bu yıl salgın önlemleriyle girdik. Milyonlarca müslüman ilk teravih namazını evlerde kıldı, ilk sahurunu yapıp, oruç tutmaya başladı. Edirne Selimiye ve İstanbul Çamlıca camilerine de salgına karşı uyarı mahyaları asıldı. Ramazan davulcuları da gece mesaiye başladı.
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NTV 24.04.2020 - 10:04| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 11:10
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