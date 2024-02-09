İlk Türk astronot Alper Gezeravcı kapsülden çıktı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya döndü. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı. Gezeravcı'nın bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.
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