İlk Türk astronot Gezeravcı Dünya'ya dönüyor | Kapsül Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Kapsülün cuma günü 16.30'da Dünya'ya inmesi öngörülüyor. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
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