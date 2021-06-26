Amasya'da imamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar

Amasya'da 20 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda müezzin Yavuz Selim A.'nın,yaralandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda müezzin Yavuz Selim A.'nın başına 10 dikiş atılmıştı. İmam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açılmıştı.

NTV 26.06.2021 - 13:59 | Son Güncelleme : 26.06.2021 - 14:23

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