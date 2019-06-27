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İmamoğlu: Çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevi aldım
27.06.2019 - 18:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun ilk mesajı kadın-erkek eşitliği üzerine oldu. İmamoğlu, “Umarım en hayırlı işleri yapacağımız 5 yılı yaşarız. türkiye her zaman demokrasiyi en üst seviyede yaşayan, nice güzel demokrasi şölenine temennimi belirtmek isterim. En büyük teminat günü seçim günü mutlululuğu belirtirim. Mazbatamda çoğunluğu kadın olan heyetin imzasıyla görevi alacağım. Kadınların varlığı adına değerli bir mesajdır. bu mesajı taşımaktan onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

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