İnci kefali için av yasağı başladı

Van Gölü'ne özgü bir tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek görsel şölen oluşturan inci kefalleri için av yasağı başladı. 15 Temmuz'a kadar sürecek yasak boyunca göl çevresi karadan ve havadan denetlenecek.

NTV 15.04.2020 - 13:55 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 14:43

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