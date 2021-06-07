İnci kefalinin eşsiz yolculuğu

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin göçü bu yıl da tamamlanmak üzere... Balıklar, önlerine çıkan kayaları zıplayarak aşmaya çalışırken, göçün iyi gözlenebildiği akarsuların kenarları da ziyaretçilerle dolup taşıyor. O ziyaretçiler arasında NTV haber spikeri Seda Öğretir de vardı.

NTV 07.06.2021 - 10:19 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 10:27

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