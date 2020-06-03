İnci kefalinin tersine göçü yoğun ilgi görüyor

İnci kefallerinin görsel şölene dönüşen üreme yolculuğu corona virüs yüzünden bu yıl gecikmeli de olsa ilk kez izlendi. Normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte balıkların göçünü izlemek isteyenler Van Gölü kıyısındaki Deliçay'a gitti.

NTV 03.06.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 14:43

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