İnebolu’da iki köprü sele dayanamadı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi. Bölgede İHA muhabiri Vedat İkizoğlu son gelişmeleri NTV canlı yayınında anlattı.

Haberler - NTV 27.06.2022 - 08:11 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 08:15

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