İngiliz BBC'nin gözünden İstanbul'un hamamları

İngiliz yayın kuruluşu BBC seyahat sayfasında İstanbul'un tarihi hamamlarına özel yer ayırdı. Turistlerin hamamlara gösterdiği ilginin bu sezon da artması bekleniyor. İstanbul'a gelen bir turistin tarihi bir hamamda yaşadığı deneyim için ödediği ücret ise 40 ile 250 euro arasında değişiyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.