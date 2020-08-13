İngiltere'de son bir ayda 5 yaş altı çocuklarda hastalık arttı

İngiltere'de son bir ayda 5 yaş altı çocuklarda coronavirüs görülme sıklığı arttı. Uzmanlar bu artışı çocukların normalleşmeyle birlikte sosyal hayata daha fazla karışmasına bağlıyor. HABER: Melike Şahin

NTV 13.08.2020 - 19:39 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 19:40

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