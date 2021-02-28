İnşaat işçisi hiçbir önlem almadan böyle çalıştı

İstanbul Sultangazi'de bir inşaatın 5. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahtaların üzerine çıkan işçi, yan duvarda adeta cambaz gibi çalıştı. Kask, halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, daha sonra iki arkadaşının yardımıyla duvardan tahtaların üzerine geçti.

ntv.com.tr 28.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 11:15

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