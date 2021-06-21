İnşaattan atılan kum çuvalı başına düştü

Samsun’da bir inşaatın 4. katından atılan kum çuvalı, o sırada inşaatın önünde duran bir adamın başına düştü. 55 yaşındaki Yaşar B., işe yarar bir şeyler bulmak için inşaat önündeki malzemelere bakıyordu. Bir anda başına kum çuvalı isabet eden adam yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yaşar B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ntv.com.tr 21.06.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 10:16

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