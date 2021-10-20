İnşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 10 katlı bir inşaatta çalışan işçiyi emniyet halatı kurtardı. Bir anda dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi, halat sayesinde apartmanın 4. katında asılı kaldı. Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Emniyet halatından çekilen işçi pencereden içeri alındı.
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