İnsan zinciri oluşturuldu: Ada halkı pet şişelerle su taşıyor

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına havadan müdahale sürüyor. Ada halkı da insan zinciri oluşturarak pet şişelerle su taşıyor. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ntv.com.tr 21.08.2021 - 14:30 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 14:39

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