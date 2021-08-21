İnsan zinciri oluşturuldu: Ada halkı pet şişelerle su taşıyor
İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına havadan müdahale sürüyor. Ada halkı da insan zinciri oluşturarak pet şişelerle su taşıyor. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 21.08.2021 - 14:30| Son Güncelleme : 21.08.2021 - 14:39
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.