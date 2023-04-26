İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez NTV'de göründü
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden TUSAŞ'ın, uzun zamandır büyük bir gizlilik içinde üzerinde çalıştığı ANKA-3 insansız savaş uçağını, ilk kez NTV görüntüledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil NTV yayınında ANKA-3'ün özelliklerini anlattı.
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